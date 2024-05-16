Російські окупанти продовжують штурмові дії в напрямку Вовчанська. Там зараз надзвичайно небезпечно перебувати цивільним. За можливості необхідно якнайшвидше евакуюватися.

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Загнали людей у підвал

Загарбники продовжують цинічно скоювати нові воєнні злочини. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, російські окупанти, які перебувають в північній частині міста, не дають місцевим евакуйовуватися. Вони їх викрадають.

Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів,

– зазначив Клименко.

Відомо, що один з чоловіків відмовився виконувати вимогу окупантів. Росіяни його розстріляли.

Зверніть увагу! Заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха розповів, що буквально щодня з'являються повідомлення про те, як окупанти знущаються з цивільних на Харківщині. Була інформація, що вони масово заганяють цивільних у підвали.

Правоохоронці вже почали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни. Також поліція досі евакуює людей, попри постійні обстріли з боку росіян.

Ситуація на Харківщині: коротко