Російські окупанти продовжують штурмові дії в напрямку Вовчанська. Там зараз надзвичайно небезпечно перебувати цивільним. За можливості необхідно якнайшвидше евакуюватися.
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Загнали людей у підвал
Загарбники продовжують цинічно скоювати нові воєнні злочини. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, російські окупанти, які перебувають в північній частині міста, не дають місцевим евакуйовуватися. Вони їх викрадають.
Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів,
– зазначив Клименко.
Відомо, що один з чоловіків відмовився виконувати вимогу окупантів. Росіяни його розстріляли.
Правоохоронці вже почали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни. Також поліція досі евакуює людей, попри постійні обстріли з боку росіян.
Ситуація на Харківщині: коротко
- За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, з початку доби 16 травня на Харківському напрямку наші захисники відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках. Йдеться про Пильна – Липці, Лукянці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця.
- У Генштабі також повідомили, що бої на Харківському напрямку тривають. Вони відбуваються на ділянках Глибоке – Липці, Лук’янці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця, Плетенівка – Вовчанськ. Там вдалося втримати усі позиції.
- Також на ділянці Харківщини, де Росія розпочала наступ, знайшли велику кількість "зубів дракона", які просто собі лежали в купі. У Харківській ОВА пояснили, що там сталося. Нібито усі роботи зі встановлення "зубів дракона" були розраховані на 2023 – 2024 роки. І усі завдання за 2023 рік виконані на 100%. Частину завдань за 2024 рік вже почали виконувати, але тимчасово припинили на деяких ділянках через російські обстріли.
- Росія продовжує обстрілювати Вовчанськ. Місцева жителька емоційно розповіла про те, яка зараз ситуація в місті. Російські окупанти постійно застосовують КАБи та "Гради". Також вони скидають вибухівку на цивільних та житлові будинки. Поліція продовжує евакуйовувати людей.