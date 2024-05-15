Російські загарбники щодня знущаються з мешканців прифронтових регіонів. Заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в етері телемарафону розповів, що наразі відомо про це, передає 24 Канал.

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Росіяни беруть в полон цивільних

Раніше неодноразово повідомлялося про воєнні злочини російських загарбників у Харківській області. Окупанти катували місцевих, переслідували та навіть жорстоко вбивали.

Станом на сьогодні з'явилась інформація про те, що росіяни на території Харківської області, де ведуться активні бої, масово заганяють цивільних людей у підвали.

Розумієте, така інформація у нас з'являється, що в окремих населених пунктах росіяни фактично заганяють людей до одного-двох підвалів і утримують, але перевірити цю інформацію через відсутність зв'язку дуже складно,

– розповів Семенуха.

Воєнні злочини росіян у Харківській області