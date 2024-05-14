Днями росіяни посилили тиск на Харківському напрямку, там ведуться активні бої. Однак, на жаль, не обійшлося й без злочинів російських загарбників проти мирного населення.

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Окупанти вкотре шокують цинізмом

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що російські загарбники у Вовчанську вже полюють на волонтерів та розстрілюють цивільних.

За його словами, окупанти відстрелили палець пенсіонеру, ледь не вбили молодого хлопця. Водночас з'ясовують інформацію про долю волонтерів, у яких стріляли росіяни.

Ми давно зрозуміли, хто вони. Але ці випадки однаково шокують. Пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє – почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець,

– розповів він.

Посадовець каже, що поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали – зникли.

Правоохоронці станом на сьогодні розслідують цю справу, однак, на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий – не вижив.

Окупанти стріляють по цивільних у Вовчанську / Фото Сергія Болвіна

Ледь не вбили молодого хлопця

Свідком воєнних злочинів, який також став жертвою дій окупантів, є 19-річний парубок, який приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові. Як повідомляє Болвінов, хлопця роздягли та кинули до підвалу.

Він намагався тікати - тоді по ньому відкрили вогонь, однак він дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку. Відомо, що і хлопець, і його бабуся вже в безпеці, їх евакуювали.

Щільні обстріли, атаки КАБами по звичайних будинках та справжні звірства там, куди встигли дійти, - "рускій мір" активно зазіхає на Вовчанськ. Їхні жертви – цивільні люди, які просто хочуть жити вдома,

– додав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Він також наголосив, що слідчі, криміналісти та всі поліцейські евакуюють людей і розслідують воєнні злочини країни-агресорки, збираючи всі докази, не залишаючи без уваги жодної заяви.