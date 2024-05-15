Российские захватчики ежедневно издеваются над жителями прифронтовых регионов. Заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха в эфире телемарафона рассказал, что сейчас известно об этом, передает 24 Канал.
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Россияне берут в плен гражданских
Ранее неоднократно сообщалось о военных преступлениях российских захватчиков в Харьковской области. Оккупанты пытали местных, преследовали и даже жестоко убивали.
По состоянию на сегодня появилась информация о том, что россияне на территории Харьковской области, где ведутся активные бои, массово загоняют гражданских людей в подвалы.
Понимаете, такая информация у нас появляется, что в отдельных населенных пунктах россияне фактически загоняют людей в один-два подвала и удерживают, но проверить эту информацию из-за отсутствия связи очень сложно,
– рассказал Семенуха.
Военные преступления россиян в Харьковской области
- По данным следствия, в селе Старица Волчанской громады 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя. Однако, к сожалению, на этом преступления захватчиков не закончились.
- Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов исчез мирный житель. Отмечается, что его местонахождение по состоянию на сейчас неизвестно. Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий.
- Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что российские захватчики в Волчанске уже охотятся на волонтеров и расстреливают гражданских.
- Пенсионер в Волчанске во время обстрелов и вражеских атак закрылся дома, к нему постучали российские военные, и не дожидаясь, пока откроет – начали расстреливать двери, отстрелили мужчине палец.
- Чиновник говорит, что пока шли бои за город, двое волонтеров на собственной машине поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать оттуда местную семью. Но до адреса они так и не доехали – исчезли.
- Свидетелем военных преступлений, который также стал жертвой действий оккупантов, является 19-летний парень, который приехал в Волчанск на помощь бабушке, хотел вывезти родных. По нему открыли огонь, однако он чудом уцелел.