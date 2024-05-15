Российские захватчики ежедневно издеваются над жителями прифронтовых регионов. Заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха в эфире телемарафона рассказал, что сейчас известно об этом, передает 24 Канал.

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Россияне берут в плен гражданских

Ранее неоднократно сообщалось о военных преступлениях российских захватчиков в Харьковской области. Оккупанты пытали местных, преследовали и даже жестоко убивали.

По состоянию на сегодня появилась информация о том, что россияне на территории Харьковской области, где ведутся активные бои, массово загоняют гражданских людей в подвалы.

Понимаете, такая информация у нас появляется, что в отдельных населенных пунктах россияне фактически загоняют людей в один-два подвала и удерживают, но проверить эту информацию из-за отсутствия связи очень сложно,

– рассказал Семенуха.

Военные преступления россиян в Харьковской области