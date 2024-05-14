Количество преступлений оккупантов все увеличивается. Так, прокуратура начала два уголовных производства о совершении военных преступлений российской армией в пограничной общине в Харьковской области.
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Жестоко убивают гражданских
Оккупанты продолжают демонстрировать беззаконие против гражданского населения Украины. Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Так, по данным следствия, в селе Старица Волчанской громады 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя. Однако, к сожалению, на этом преступления захватчиков не закончились.
Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов исчез мирный житель. Отмечается, что его местонахождение по состоянию на сейчас неизвестно. Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых – незаконное лишение свободы гражданского россиянами или его убийство.
В населенном пункте продолжаются боевые действия. Досудебное расследование проводит СО Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Военные преступления россиян в Волчанске не прекращают шокировать
- Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что российские захватчики в Волчанске уже охотятся на волонтеров и расстреливают гражданских.
- Пенсионер в Волчанске во время обстрелов и вражеских атак закрылся дома, к нему постучали российские военные, и не дожидаясь, пока откроет – начали расстреливать двери, отстрелили мужчине палец.
- Чиновник говорит, что пока шли бои за город, двое волонтеров на собственной машине поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать оттуда местную семью. Но до адреса они так и не доехали – исчезли.
- Свидетелем военных преступлений, который также стал жертвой действий оккупантов, является 19-летний парень, который приехал в Волчанск на помощь бабушке, хотел вывезти родных. По нему открыли огонь, однако он чудом уцелел.
- Следователи, криминалисты и все полицейские эвакуируют людей и расследуют военные преступления страны-агрессора, собирая все доказательства, не оставляя без внимания ни одного заявления.