Сегодня в течение всего дня – доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание – фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина – районы рядом с границей, город Волчанск – продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины – всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию.