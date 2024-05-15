Володимир Зеленський повідомив, що протягом усього дня заслуховував доповіді військових, а також Міністерства оборони.

Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію,

– сказав президент.

Президент повідомив, що окупантів, які зайшли у Харківську область, знищують усіма засобами. По ворогу влучно працює артилерія, дрони, піхота.

Окрім цього, увагу приділили й іншим напрямкам – особливо Покровському та Куп'янському. Зеленський зазначив, що чітко видно спроби росіян відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Збройні Сили реагують на це саме так, як потрібно. Гарант зазначив, що на кожному напрямку оборонцям має бути чим відповісти ворогу.

Протягом дня сьогодні були також доповіді щодо внутрішньої ситуації: це безпека, це ліквідація наслідків російських ударів. Сьогодні – жорсткий удар по Херсону, російські авіабомби… Дніпро – російський ракетний удар… Харківщина, Миколаївщина, Сумщина… Сьогодні було багато роботи у наших рятувальників ДСНС України. Дякую кожній рятувальній команді за незмінну оперативність. Дякую кожній державі, які теж незмінно оперативно, незмінно дієво допомагають нам – допомагають нашим людям, нашій державі. Світ має силу, має зброю, має можливість примусити Росію до миру – до справедливого миру. І, щоб це вдалося, зараз потрібно зробити абсолютно все, щоб російські наступальні дії, російська спроба розширити війну не вдалася.

Сьогодні стався жахливий напад на Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це абсолютно неприпустимий прояв насильства. Бажаю якнайшвидшого одужання пану Прем’єр-міністру, важливо, щоб нападник відповідав за скоєне. Жодна форма насильства, і тим більше політичного насильства, не повинна бути частиною буття людей.