Российские оккупанты продолжают штурмовые действия в направлении Волчанска. Там сейчас чрезвычайно опасно находиться гражданским. По возможности необходимо как можно быстрее эвакуироваться.

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Загнали людей в подвал

Захватчики продолжают делать новые военные преступления. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, российские оккупанты, которые пребывают в северной части города, не дают местным жителям эвакуироваться. Они их похищают.

По состоянию на данный момент, по оперативной информации, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы

– отметил Клименко.

Известно, что один из мужчин отказался выполнять требование оккупантов. Они его расстреляли.

Обратите внимание! Заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха рассказал, что буквально ежедневно появляются сообщения о том, как оккупанты издеваются над гражданскими на Харьковщине. Была информация, что они массово загоняют гражданских в подвалы.

Правоохранители уже начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны. Также полиция до сих пор эвакуирует людей, несмотря на постоянные обстрелы со стороны россиян.

Ситуация на Харьковщине: кратко