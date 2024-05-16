Российские оккупанты продолжают штурмовые действия в направлении Волчанска. Там сейчас чрезвычайно опасно находиться гражданским. По возможности необходимо как можно быстрее эвакуироваться.
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Загнали людей в подвал
Захватчики продолжают делать новые военные преступления. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, российские оккупанты, которые пребывают в северной части города, не дают местным жителям эвакуироваться. Они их похищают.
По состоянию на данный момент, по оперативной информации, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы
– отметил Клименко.
Известно, что один из мужчин отказался выполнять требование оккупантов. Они его расстреляли.
Правоохранители уже начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны. Также полиция до сих пор эвакуирует людей, несмотря на постоянные обстрелы со стороны россиян.
Ситуация на Харьковщине: кратко
- По данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, с начала суток 16 мая на Харьковском направлении наши защитники отбили атаки оккупантов на четырех направлениях. Речь идет о Пыльна – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица.
- В Генштабе также сообщили, что бои на Харьковском направлении продолжаются. Они происходят на участках Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльна – Слобожанское, Муром – Старица, Плетеневка – Волчанск. Там удалось удержать все позиции.
- Также на участке Харьковщины, где Россия начала наступление, нашли большое количество "зубов дракона", которые просто себе лежали в куче. В Харьковской ОВА объяснили, что там произошло. Якобы все работы по установке "зубов дракона" были рассчитаны на 2023 – 2024 годы. И все задачи за 2023 год выполнены на 100%. Часть задач за 2024 год уже начали выполнять, но временно прекратили на некоторых участках из-за российских обстрелов.
- Россия продолжает обстреливать Волчанск. Местная жительница эмоционально рассказала о том, какая сейчас ситуация в городе. Российские оккупанты постоянно применяют КАБы и "Грады". Также они сбрасывают взрывчатку на гражданских и жилые дома. Полиция продолжает эвакуировать людей.