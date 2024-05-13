О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 6 по 12 мая, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Обратите внимание В окрестностях Волчанска чрезвычайно сложная ситуация: что происходит на Харьковском направлении

Новое наступление врага на Харьковщине

В пятницу 10 мая российские войска начали наступательные действия с территории Белгородской области на Харьковщину. Утром враг атаковал в направлениях сел Стрелечья, Пыльная, Борисовка и Плетеневка. Стоит отметить, что эти села фактически были серой зоной, ведь из-за постоянных обстрелов приграничья со стороны врага пребывание там военных, а тем более гражданских является сложным.

Именно в районах этих сел россияне создали 2 плацдарма для дальнейших атак. Первый – в направлении Харькова, второй – Волчанска. Международные и украинские эксперты длительное время отмечали, что хотя россияне хотят захватить Харьков, и сил и средств для этого у них недостаточно. Однако россияне усиливают обстрелы города, ежедневно терроризируя его, параллельно враг запускает информационно-психологические операции о якобы угрозе оккупации.



Ситуация на севере Харьковщины / Карта DeepStateMAP

Однако совсем другая ситуация в Волчанске, который расположен в считанных километрах от российско-украинской границы. Именно этот город сейчас называют главной целью россиян. С утра 10 мая враг обстреливает Волчанск из артиллерии, РСЗО, авиабомбами и с помощью дронов. По состоянию на вечер 12 мая вражеские войска вплотную подошли к городу.

Поэтому в Волчанске продолжается эвакуация. По данным Харьковской ОВА, по состоянию на 13 мая из города и окрестных сел эвакуировали более 6 тысяч человек. Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения Волчанск был домом для более 18 тысяч украинцев. По состоянию на сейчас, город, который и до наступления находился под атаками из Белгородской области, практически разрушен.

Дальнейшие российские атаки на этом направлении сосредоточены в районах населенных пунктов Волчанск, Бурговатка, Старица, Нескучное, Глубокое. Прилегающие к линии фронта села находятся под постоянными атаками со стороны оккупантов.

Вражеские войска сейчас находятся вплотную под Волчанском и пытаются ворваться в город, из-за чего атаки только усиливаются.



Россияне подошли к Волчанску / Карта DeepStateMAP

Ситуация возле Часового Яра

Еще одним городом, который россияне беспощадно атакуют из артиллерии, ракетами, РСЗО, авиабомбами и другим видом вооружения является Часов Яр в Донецкой области. Однако уже которую неделю наши воины отражают все попытки вражеских штурмов. Таким образом в окрестностях города линия фронта остается неизменной – врагу не удается ворваться в Часов Яр.

Однако бои не утихают, в частности враг атакует с направления временно оккупированного Богдановского, а в районе Ивановки ситуация осложнилась – враг продвинулся в селе и его окрестностях. Основным направлением вражеских продвижений стала трасса на Константиновку. В то же время юго-западные окраины Ивановского перешли в серую зону, а большинство села – оккупировано врагом.

Вероятно, враг планирует атаковать Часов Яр с южных направлений или стремится окружить город.





Как изменилась ситуация в районе Часового Яра в течение недели / Карта DeepStateMAP

Стабилизация фронта в районе Авдеевки

В течение последних недель чрезвычайно критической была ситуация на Авдеевском направлении после прорыва россиян в Очеретино, что привело к оккупации ряда населенных пунктов. Однако усилиями наших воинов ситуацию удается стабилизировать. Враг продолжает атаки и штурмы и имеет продвижение, однако по сравнению с предыдущими неделями их темп в разы уменьшен.

Основными направлениями вражеских ударов является Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское.

В результате штурмов юго-восточные окраины Новоалександровки перешли в серую зону. Восточная часть Уманского тоже в серой зоне, однако о присутствии оккупантов в населенном пункте речь не идет.

Также оккупанты продвинулись к центральной части Нетайлово. Запад села остается под контролем ВСУ. Кроме того, враг продвинулся в районе сел Первомайское и Невельское. Восточные окраины последнего в серой зоне, однако присутствие оккупантов в населенном пункте не подтверждено.





Как изменилась ситуация на Авдеевском направлении в течение недели / Карта DeepStateMAP

Критическая ситуация в Красногоровке

На Марьинском направлении основные столкновения между Силами обороны и оккупационными войсками происходят в районах сел Красногоровка и Георгиевка. К сожалению, существенно ухудшилась ситуация в Красногоровке – юго-восток села оккупирован и враг продвигается в центральную часть. Север села и юго-восточные окраины остаются под контролем наших воинов.

В то же время в Георгиевке увеличилась серая зона, однако продвижение врага не подтверждено.



Ситуация в районе Марьинки / Карта DeepStateMAP

Враг прорвался в Старомайорское

Еще одним сложным участком на линии фронта является район Старомайорского и Урожайного – сел, освобожденных во время прошлогодней кампании ВСУ. Враг продолжает давить с целью полной ликвидации продвижений наших воинов.

На прошлой неделе россиянам удалось прорваться в южную часть Старомайорского и закрепиться там. Центральная часть – в серой зоне, а север контролируют Силы обороны. Южные окраины Урожайного в серой зоне, однако в самом селе оккупантов нет.





Как изменилась ситуация в Старомайорском / Карта DeepStateMAP

Сложная ситуация в районе Работино

Как и в Старомайорском, россияне активно пытаются "ликвидировать" последствия наступательных операций ВСУ, поэтому уже которую неделю продолжают давить на Работинский выступ. Враг постоянно пытается проникать в село, однако закрепиться там не может. Южная часть населенного пункта длительное время уже находится в серой зоне.

Однако в районе между Работиным и Вербовым врагу удалось на прошлой неделе продвинуться. Активные бои продолжаются.





Ситуация в районе Работино / Карта DeepStateMAP

Не паниковать, а действовать: что делать в сложный период

ГУР МО, западная разведка и аналитики говорили ранее, что май – июнь 2024 года будет сложным для Украины периодом, в частности из-за подготовки новых наступательных операций со стороны россиян.

Враг действительно ведет наступательные действия, однако в информационном пространстве масштабирует их – атакуя Волчанск и неся огромные потери, россияне вбрасывают информацию о якобы скором захвате Харькова. Главное намерение врага – запугать и истощить нас, истощить воинов и тыл, чтобы Украина больше не могла оказать сопротивления, ведь достичь своих целей на поле боя оккупанты не могут. Чего стоят только планы вражеского командования оккупировать Часов Яр до 9 мая.

Несмотря на сложность ситуации, всем нам стоит сохранять холодный ум и воздержаться от паники. А проще всего это сделать, когда действуешь. Каждый из нас должен придерживаться принципа:" В ВСУ или для ВСУ". В ваших селах и городах точно есть волонтерские пункты, где можно плести маскировочные сетки, точно происходят различные благотворительные инициативы, а ваши знакомые собирают для своих родных или друзей на необходимое снаряжение и оружие. Поддерживайте эти инициативы и присоединяйтесь к ним, ведь это все прежде всего о поддержке тех, кто ценой здоровья или жизни делает все, чтобы оккупант не прошел дальше.

Самое простое, что каждый из нас может сделать – поддержать наших воинов донатами. Каждая гривна важна и может помочь не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.