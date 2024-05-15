Російська армія продовжує терор прикордоння Харківщини, а евакуація з Липецької та Вовчанської громад області продовжується вже п'ятий день.
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Постійні обстріли
Переселенка Валентина розповіла журналістам про усі жахи життя під російськими обстрілами. За її словами, "літаки літають як граки", окупанти застосовують КАБи і "Гради". Також росіяни скидають вибухівку на людей та хати.
Зайшли якісь диверсанти, старого і стару розстріляли у дворі, за що? Сьогодні вивозять, молодь труситься, їх отирали спиртом в Бугаївці,
– розповіла вона.
Поліцейські під обстрілами продовжують вивозити людей.
Там стільки лежачих старих, "швидка" їздить під обстрілами. У поліцейських в автівках живого місця немає, обстріляні всі,
– поділилася Валентина.
Спільними зусиллями ДСНС, волонтерів і Нацполіції вдалося вивезти близько 7500 осіб у безпечніші місця.
Є приказка: "живе людина як риба у воді", тому що вона там живе. А потім рибалка її викинув на берег, і вона ще не померла, але вже не живе. Так зараз зі мною. Слава Україні!
– емоційно розповіла Валентина.
Що ще відомо про ситуацію у Вовчанську
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що через наступ ворога на півночі Харківської області українські захисники для збереження життя військових на окремих ділянках перейшли на більш вигідні позиції. Це сталося у районах населених пунктів Лук'янці та Вовчанськ. Бої тривають.
- В українському інформпросторі поширюється повідомлення про нібито повну окупацію російськими військами міста Вовчанськ на Харківщині. Однак це не так. Насправді більша частина Вовчанська залишається під контролем Сил оборони України.
- Головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський розповів, що російські загарбники станом на 15 травня займають позиції на крайніх вулицях північної околиці Вовчанська. Також вороги зруйнували місто керованими авіаційними бомбами та артилерією. Будинки, навіть якщо вціліли, то залишились без вікон та даху. Тобто там розбито майже 80 – 85% міста.