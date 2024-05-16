DeepStateMap опублікували кадри із невстановленими "зубами дракона" біля Липців. Місце влада Харківщини заявляє, що плани зі встановлення цих оборонних споруд на 2023 рік були виконані на 100%.

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Що відбулось

У мережу потрапили фото значної кількості невстановлених тетраедрів - так званих "зубів дракона". Їх використовують проти ворожої техніки.

У DeepStateMap написали з посиланням на військових, що вони лежать там ще з літа 2023 року і їх так і не встановили.



"Зуби дракона" біля Липців / Фото t.me/DeepStateUA

Що сказали у ОВА

Олег Синєгубов розповів, що усі роботи зі встановлення "зубів дракона" розраховані на 2023-2024 роки. За його словами, завдання на 2023 рік виконані на 100%. Він наголосив, що є відповідні висновки органів контролю.

Крім цього, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що частину робіт уже почали виконувати у 2024 році, але їх було припинено на деяких ділянках фронту через російські обстріли.Водночас він пообіцяв, що роботи будуть виконані, коли для цього будуть відповідні умови.

Він підкреслив, що на фото в мережі зображені ті зуби дракона, які підрядник вивіз на прохання однієї з бригад. Це 0,4% від загальної виконаної роботи в регіоні.

Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на перебіг бойових дій,

– зазначив Синєгубов.

Голова ОВА також розповів, що подібні вкиди почалися в день наступу російських військових на Вовчанськ. Вони стосувалися не лише фортифікацій, а й ремонтів доріг на Вовчанськ на 400 мільйонів гривень, захоплення Вовчанська і не лише.

За його словами, це – ІПСО, спрямована на дискредитацію військової та місцевої влади.

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