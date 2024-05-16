Стало відомо, що, на жаль, є поранені, серед яких начальник МВА. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Удар ворога по Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади.

Синєгубов наголосив, що ворог атакував посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби.

На жаль, внаслідок удару противника є постраждалі.

П'ятеро людей постраждали – двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації,

– повідомив він.