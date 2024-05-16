Стало известно, что, к сожалению, есть раненые, среди которых начальник ГВА. Детали читайте в материале 24 Канала.

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Удар врага по Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской общины.

Синегубов отметил, что враг атаковал средь бела дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы.

К сожалению, в результате удара противника есть пострадавшие.

Пять человек пострадали – двое медиков, двое водителей, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации,

– сообщил он.

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