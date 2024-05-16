К сожалению, россияне беспощадно обстреливают этот гордый слобожанский город. Как живут харьковчане под обстрелами – рассказала корреспондентка 24 Канала.

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Что известно о ситуации в Харькове

В городе очень громко. Будьте осторожны!

– написал Игорь Терехов в пять минут первого ночи.

Олег Синегубов также выложил сообщение. В нем говорится о следующем: "Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!"

Корреспонденты Суспильного насчитали два взрыва в городе и два – вероятно, за пределами города.

Воздушные силы предупреждали, что есть угроза от баллистики с Юга. Мониторинговые каналы также написали, что Харьков обстреливают баллистикой.

Пока нет официальной информации о том, есть ли попадания и что именно повреждено в городе. 24 Канал будет следить за событиями.