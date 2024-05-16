На жаль, росіяни нещадно обстрілюють це горде слобожанське місто. Як живуть харків'яни під обстрілами – розповіла кореспондентка 24 Каналу.

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Що відомо про ситуацію в Харкові

У місті дуже гучно. Будьте обережні!

– написав Ігор Терехов о п'ять хвилин на першу ночі.

Олег Синєгубов також виклав повідомлення. В ньому ідеться про таке: "Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!"

Кореспонденти Суспільного нарахували два вибухи в місті та два – імовірно, за межами міста.

Повітряні сили попереджали, що є загроза від балістики з Півдня. Моніторингові канали також написали, що Харків обстрілюють балістикою.

Наразі немає офіційної інформації про те, чи є влучання та що саме ушкоджено в місті. 24 Канал стежитиме за подіями.