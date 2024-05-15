Оккупанты применяли комбинированные атаки, используя авиационные бомбы. Также, как сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, россияне били по Харькову ракетами С-300.

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Обломки посыпались в квартиру

В результате атаки пострадали жилые дома. Одна из многоэтажек подверглась значительным разрушениям. К счастью, дом – монолитный, поэтому преимущественно были повреждены балконы. Хотя и несколько квартир сильно разрушены.

В одной из квартир никто еще не жил – там происходил ремонт. В другой – жила семья с маленьким ребенком. К счастью, они не пострадали. Женщина буквально накрыла собой младенца, чтобы спасти – сначала от удара, а потом от пыли и шума, потому что обломки посыпались в квартиру.

Также КАБ попал в место, где расположены гаражи. Полтора десятка из них выгорели, также сильно пострадали машины.

В результате атаки 14 мая есть 27 пострадавших людей, четверо из них – дети от 8 до 13 лет. Большинство получили легкие ранения, царапины или порезы стеклом, а также у людей есть острая реакция стресс. Один человек находился в тяжелом состоянии, несколько – в состоянии средней тяжести,

– сообщила Черненко.

Несмотря на то, что Харьков вчера пережил очень сложный день с большим количеством обстрелов, жертв среди населения нет.

Пытаются запугать гражданское население

Город также был атакован ракетой С-300, которая, к счастью не взорвалась. Она упала на асфальт, и пиротехники вовремя убрали с места падения. Еще одна ракета С-300 прилетела в Салтовский район и разорвалась вблизи многоэтажек и магазинов.

Также эксперты изъяли с мест удара КАБами обломки этих авиабомб. Они станут доказательствами в очередных уголовных делах против россиян, которые местные власти, правоохранители называют настоящим террором.

Это тактика ведения агрессивной войны со стороны России. Сейчас в приграничных населенных пунктах идут боевые действия. Конечно, руководство России таким образом пытается запугать гражданских, которые живут в нашем городе-герое – Харькове,

– отметил руководитель прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков.

Кроме того, в городе постоянно оказывали помощь экстренные службы, а также правоохранители и другие ведомства.

Они работали на месте обстрела, однако в это время поступило повторное сообщение о возможных ударах КАБами. Но часть экстренных служб была вынуждена продолжить свою работу во время взрывов, несмотря на угрозу их жизни.

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