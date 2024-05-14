Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что враг наносил удары по гражданской инфраструктуре, было попадание в многоэтажку. Также она отметила о том, чтобы украинцы заботились о своей безопасности во время воздушных тревог.

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Последствия обстрела

По словам корреспондента, днем 14 мая с 16:00 по 18:00 в Харькове было слышно 5 взрывов. Три удара по городу враг нанес управляемыми авиабомбами. Уже известно о 15 раненых, большинство из них имеют легкие травмы, но, к сожалению, в тяжелом состоянии есть мужчина и женщина в состоянии средней тяжести. Также среди раненых есть двое детей.

Россияне наносили удары по центральной части Харькова. Снаряд попал в верхний этаж многоэтажки, в квартиры, в которых, к счастью, много семей еще не успели поселиться или же людей не было дома во время прилета.

Кусок снаряда был в квартире. Это были УМПБ Д-30- авиаснаряды, выпущенные из истребителя из Белгородской области по Харькову,

– отметила Черненко.

Также она добавила, что, пока без официального подтверждения, есть информация, что один снаряд не разорвался.

Управляемые авиационные бомбы, по словам корреспондента, взрываются не громко из-за своей специфики. Также она отмечает важность пребывания в укрытиях во время воздушных тревог.

Даже экстренные службы, те, кто мог, прервали свою работу, спустились в укрытие,

– отметила Черненко.

Мэрия Харькова сейчас подсчитывает убытки из-за ударов россиян по городу. Говорится не только о местах попадания, но и о соседних домах, образовательные учреждения, перебитые коммуникации.

Сейчас каждый продолжает работать: от коммунальных до экспертных служб, чтобы как можно привести город в порядок,

– прокомментировала корреспондентка.

Последние удары по Харькову