К сожалению, в результате атаки противника на город есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА, Олег Синегубов.
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Россия в очередной раз атаковала Харьков
Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, отметил, что российские захватчики в 03:20 нанесли удар по Харькову.
По его словам, возник пожар в 3 частных домах. Он отметил, что предварительно повреждены 12 частных жилых домов.
Кроме этого, к сожалению, в результате удара оккупантов по городу есть пострадавшие. "Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс", – отметил он.
Всюду – исключительно гражданская инфраструктура и жилой район!,
– подчеркнул Олег Синегубов.
Председатель Харьковской ОГА также опубликовал кадры последствий российского удара.
Оккупанты ударили по Харькову / Фото Харьковская ОГА
Что известно об атаке на Харьков: кратко
- О 03:18 ночью 10 мая местные телеграмм-каналы в Харьковской области сообщили о ракетах, которые российские оккупанты запустили на регион. Говорилось об обстреле из баллистического вооружения.
- В 03:35 поступило сообщение о о повторном обстреле. Перед этим Воздушные силы информировали, что враг применяет на Харьковщине и КАБы.
- Терехов добавил, что Россия нанесла удар по району жилой застройки, есть информация о пожарах.
- Впоследствии в ОВА рассказали, что оккупанты нанесли удар и по Дергачах Харьковского района.