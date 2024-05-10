На жаль, внаслідок атаки противника на місто є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов.
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Росія вкотре атакувала Харків
Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА, зазначив, що російські загарбники о 03:20 завдали удар по Харкову.
За його словами, виникла пожежа у 3 приватних будинках. Він зазначив, що попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Крім цього, на жаль, внаслідок удару окупантів по місту є потерпілі. "Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес", – зазначив він.
Всюди – виключно цивільна інфраструктура та житловий район!,
– наголосив Олег Синєгубов.
Голова Харківської ОВА також опублікував кадри наслідків російського удару.
Окупанти вдарили по Харкову / Фото Харківська ОВА