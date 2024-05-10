Міський голова Харкова Ігор Терехов написав про звуки вибухів, які чутно у місті. Також дрони-камікадзе типу "Шахед" ворог застосував з південного напрямку, вибухи чули у Миколаївській області.

Дивіться також Голова Харківської ОВА пояснив, чи можливе відкриття нової лінії фронту

Обстріл Харкова 10 травня: що відомо

О 03:18 уночі 10 травня місцеві телеграм-канали у Харківській області повідомили про ракети, які російські окупанти запустили на регіон. Мовилося про обстріл із балістичного озброєння.

Міський голова обласного центру Ігор Терехов при цьому написав у телеграмі:

Харків чує вибухи. Будьте обережні!

О 03:35 надійшло повідомлення про повторний обстріл. Перед цим Повітряні сили інформували, що ворог застосовує на Харківщині й КАБи.

За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок. На цю хвилину без постраждалих,

– написав о 03:39 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов додав, що Росія завдала удару по району житлової забудови, є інформація про пожежі. Інформацію про поранених чи загиблих встановлюють.

Як дещо згодом проінформували в ОВА, окупанти завдали удару й по Дергачах Харківського району. Інформація про постраждалих звідти не надходила.

У Харкові окупанти поцілили у дітей