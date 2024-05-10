Міський голова Харкова Ігор Терехов написав про звуки вибухів, які чутно у місті. Також дрони-камікадзе типу "Шахед" ворог застосував з південного напрямку, вибухи чули у Миколаївській області.
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Обстріл Харкова 10 травня: що відомо
О 03:18 уночі 10 травня місцеві телеграм-канали у Харківській області повідомили про ракети, які російські окупанти запустили на регіон. Мовилося про обстріл із балістичного озброєння.
Міський голова обласного центру Ігор Терехов при цьому написав у телеграмі:
Харків чує вибухи. Будьте обережні!
О 03:35 надійшло повідомлення про повторний обстріл. Перед цим Повітряні сили інформували, що ворог застосовує на Харківщині й КАБи.
За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок. На цю хвилину без постраждалих,
– написав о 03:39 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Терехов додав, що Росія завдала удару по району житлової забудови, є інформація про пожежі. Інформацію про поранених чи загиблих встановлюють.
Як дещо згодом проінформували в ОВА, окупанти завдали удару й по Дергачах Харківського району. Інформація про постраждалих звідти не надходила.
У Харкові окупанти поцілили у дітей
- 8 травня загарбники вдарили по Харкову. Тоді постраждали 7 людей, серед яких 4 – діти. Обстріл припав на час, коли діти грали у футбол на шкільному стадіоні.
- 15-річний хлопець потрапив до реанімації, його стан був стабільно важкий. Інші двоє хлопців, яким по 14, теж у важкому стабільному стані. А 8-річна дівчинка зазнала поверхневої травми та була в стані середньої важкості.