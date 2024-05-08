Так, за інформацією командувача Миколи Олещука, ворог спрямував на Україну понад 70 засобів повітряного нападу. Переважну кількість російського залізяччя вдалося збити.

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Деталі роботи ППО

У Повітряних Силах повідомили, що під час масованої атаки на Україну 8 травня росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу. Серед них було 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Зокрема, це було таке озброєння:

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської області);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);

4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область, акваторія Каспійського моря);

1 крилата ракета "Іскандер-К" (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької області);

21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область)

Повітряним силам вдалося знищити переважну більшість повітряних цілей, запущених ворогом, а саме:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Результати нічної роботи ППО 8 травня / Повітряні Сили

Микола Олещук також зазначив, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.