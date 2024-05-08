Він розповів, що по Україні було випущено понад 50 ракет і більш як 20 "Шахедів". Очільник держави повідомив, що ворог бив по інфраструктурі у 7 областях, де наразі працюють усі необхідні служби, ліквідовуючи наслідки масованої атаки.

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"Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму"

У своєму повідомленні Зеленський зазначив, що це була символічна масована ракетна атака "нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні".

Президент розповів, що російські війська випустили по Україні понад 50 ракет та більше як 20 дронів-камікадзе типу "Шахед". Окупанти атакували інфраструктуру у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Ліквідація наслідків атаки росіян / Фото Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що наразі усі необхідні служби уже працюють на місцях і ліквідовують наслідки масованої атаки.

Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму,

– резюмував очільник держави.