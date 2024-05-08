У ДТЕК повідомили, що наразі енергетики працюють намагаються ліквідувати наслідки атаки.

Росія атакувала три ТЕС ДТЕК

У компанії зазначили, що ніч на 8 травня була важкою для української енергетики.

Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки,

– повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що це вже п'ятий масований обстріл їхніх енергетичних об'єктів компанії за останні півтора місяця.

Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Зверніть увагу. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. Внаслідок цих обстрілів на станціях було поранено 51 працівника, три енергетики загинули.