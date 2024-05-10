Під прицілом ворога були, зокрема, Одеська і Миколаївська області. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

02:24, 10 травня

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Луганська;
  • АР Крим.
01:46, 10 травня

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

01:43, 10 травня

Миколаївська область – рух ударних БпЛА з Чорного моря.

01:28, 10 травня

Повітряні сили попередили про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

23:50, 9 травня

Повітряні сили попередили Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області про загрозу застосування ударних БпЛА.