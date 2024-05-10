Під прицілом ворога були, зокрема, Одеська і Миколаївська області. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Миколаївська область – рух ударних БпЛА з Чорного моря.
Повітряні сили попередили про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Повітряні сили попередили Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області про загрозу застосування ударних БпЛА.