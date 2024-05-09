У ніч проти 9 травня росіяни випустили по Україні 20 БпЛА. Більшість безпілотників були спрямовані по Одеській області.

Дивіться також Ворожі "Шахеди" летіли на Одеську область

Вночі Південь опинився під атакою "Шахедами"

Повітряні Сили повідомили, що окупанти запускали "Шахеди" із мису Чауда в окупованому Криму. Захисникам неба вдалося збити 17 дронів із 20.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині,

– повідомили в Повітряних Силах.

Варто зазначити, що вночі Повітряні сили попереджали жителів південних регіонах про загрозу атаки дронами. Окрім Одеської області, ворожі "Шахеди" фіксували в межах Херсонської області – вони рухались у бік Миколаївщини.

Повітряна тривога, пов'язана з атакою БпЛА, почалась опівночі та тривала майже до третьої ночі.

Зранку на Дніпропетровщині теж працює ППО

Вже о 06:20 9 травня Повітряні Сили повідомили про те, що в межах Дніпропетровської області зафіксували дрон – ймовірно, розвідувальний.

Захисники попередили, що по ньому працюють сили ППО.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.

Закликаємо українців дотримуватися правил безпеки й слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Якщо такої можливості немає, бодай дотримуватися правила двох стін.

Навіть якщо ви на 100% впевнені в роботі ППО – пам'ятайте, що уламки збитих цілей також є небезпечними

.