Под прицелом врага были, в частности, Одесская и Николаевская области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Ночью в Одесской области сбили 17 "Шахедов"

Что известно о воздушной тревоге

02:24, 10 мая

Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:

  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Луганская;
  • АР Крым.

Воздушная тревога 10 мая / Скриншот 24 Канала

01:46, 10 мая

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

01:43, 10 мая

Николаевская область – движение ударных БпЛА с Черного моря.

01:28, 10 мая

Воздушные силы предупредили об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

23:50, 9 мая

Воздушные силы предупредили Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области об угрозе применения ударных БПЛА.