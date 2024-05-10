Под прицелом врага были, в частности, Одесская и Николаевская области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Ночью в Одесской области сбили 17 "Шахедов"
Что известно о воздушной тревоге
Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 10 мая / Скриншот 24 Канала
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Николаевская область – движение ударных БпЛА с Черного моря.
Воздушные силы предупредили об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Воздушные силы предупредили Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области об угрозе применения ударных БПЛА.