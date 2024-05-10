Под прицелом врага были, в частности, Одесская и Николаевская области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

02:24, 10 мая Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях: Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Луганская;

АР Крым. Воздушная тревога 10 мая / Скриншот 24 Канала

01:46, 10 мая Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

01:43, 10 мая Николаевская область – движение ударных БпЛА с Черного моря.

01:28, 10 мая Воздушные силы предупредили об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.