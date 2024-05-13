Россия начала наступление на Харьковщине несколько дней назад. Днем 13 мая стало известно о взрывах в пригороде.

Смотрите также Россия хочет вывести ядерное оружие на орбиту: что произойдет, когда она применит его в космосе

Возле Харькова прогремели взрывы

Воздушные силы перед этим предупреждали об активности вражеской тактической авиации с северо-востока. Также было известно об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

Россия могла ударить по пригороду ракетой. Пока нет никаких официальных комментариев. Местные телеграмм-каналы пишут о дыме на месте взрыва.

Синегубов о деталях обстановки на Харьковщине