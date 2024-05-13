Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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"Враг продолжает попытки наступать на нашу территорию. Атакует по Волчанскому направлению, по северу на направлении на Липцы. Наши воины врага на этих направлениях сдерживают. Отбито, только за последнее время, около 15 вражеских атак", – сказал Синегубов.

Эвакуация продолжается

Также он отметил, что продолжаются мероприятия по эвакуации населения.

"Сегодня планируется вывезти около 1 тысячи 600 человек, а, возможно, и больше. Всего мы уже эвакуировали 5 тысяч 700 человек по этим направлениям", – отметил председатель ОГА.

Заметьте. В Волчанске из 2500 человек осталось менее 300 жителей.

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