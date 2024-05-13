Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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"Ворог продовжує спроби наступати на нашу територію. Атакує по Вовчанському напрямку, по півночі на напрямку на Липці. Наші воїни ворога на цих напрямках стримують. Відбито, за лише останній час, близько 15 ворожих атак", – сказав Синєгубов.

Евакуація триває

Також він зазначив, що тривають заходи з евакуації населення.

"Сьогодні планується вивезти близько 1 тисячі 600 людей, а, можливо, й більше. Всього ми вже евакуювали 5 тисяч 700 людей по цих напрямках", – зазначив голова ОВА.

Зауважте. У Вовчанську з 2500 людей залишилося менше ніж 300 жителів.

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