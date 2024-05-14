В результате циничного удара врага есть пострадавшие, количество которых постоянно увеличивается. Также ранения получили трое детей.

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Оккупанты воюют с гражданскими

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в сети опубликовал фотографию, на которой показал многоэтажку, которая оказалась под вражеским ударом. На фото видно, что вражеский снаряд попал прямо в дом, разрушив часть стены.

Также взрывной волной повреждены окна, балконы и фасад дома. Также известно, что в результате взрыва повреждены гаражи, по меньшей мере в 10 из них – вспыхнул пожар.

Харьков. Враг воюет с гражданскими, хочет выгнать украинцев из городов. Но Россия никогда не поймет, что для украинца – дом,

– написал Ермак.

По предварительным данным, оккупанты ударили по многоэтажке авиабомбами УМПБ Д30-СН. Всего зафиксировано три попадания по территории района. Один из боеприпасов попал в жилой дом, два других - во двор жилой гражданской застройки.

В результате вражеского удара, как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, повреждено около 20 многоэтажных жилых домов, учебное заведение. Также разрушено 15 гаражей, уничтожено 4 гражданских автомобиля, еще 13 автомобилей повреждены.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи зарегистрировали уголовное производство. Сейчас все профильные службы работают на месте и собирают доказательства очередного военного преступления России.

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