В результате циничного удара врага есть пострадавшие, количество которых постоянно увеличивается. Также ранения получили трое детей.
Важно На Харьковщине оккупант в упор застрелил мужчину: еще один местный исчез
Оккупанты воюют с гражданскими
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в сети опубликовал фотографию, на которой показал многоэтажку, которая оказалась под вражеским ударом. На фото видно, что вражеский снаряд попал прямо в дом, разрушив часть стены.
Также взрывной волной повреждены окна, балконы и фасад дома. Также известно, что в результате взрыва повреждены гаражи, по меньшей мере в 10 из них – вспыхнул пожар.
Харьков. Враг воюет с гражданскими, хочет выгнать украинцев из городов. Но Россия никогда не поймет, что для украинца – дом,
– написал Ермак.
По предварительным данным, оккупанты ударили по многоэтажке авиабомбами УМПБ Д30-СН. Всего зафиксировано три попадания по территории района. Один из боеприпасов попал в жилой дом, два других - во двор жилой гражданской застройки.
В результате вражеского удара, как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, повреждено около 20 многоэтажных жилых домов, учебное заведение. Также разрушено 15 гаражей, уничтожено 4 гражданских автомобиля, еще 13 автомобилей повреждены.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи зарегистрировали уголовное производство. Сейчас все профильные службы работают на месте и собирают доказательства очередного военного преступления России.
Враг нанес 7 авиаударов по Харькову
- Оккупанты прибегли к тактике запугивания местного населения. Так, только в течение 14 мая российская армия нанесла 7 авиаударов по городу. Кроме того, враг цинично атаковал Харьков с ЗРК С-300.
- Под ударом врага оказалась и жилая многоэтажка. В результате циничного удара врага пострадали 20 человек, среди них – трое детей.
- Утром 14 мая оккупанты также били по Харькову управляемыми авиабомбами. Враг также цинично атаковал жилой сектор. Ранения получили 4 человека. Также известно о повреждении 7 домов, школы, двух гаражных кооперативов и гражданских автомобилей.