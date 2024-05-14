Унаслідок цинічного удару ворога є постраждалі, кількість яких постійно збільшується. Також поранення отримали троє дітей.

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Окупанти воюють з цивільними

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у мережі опублікував світлину, на якій показав багатоповерхівку, яка опинилася під ворожим ударом. На фото видно, що ворожий снаряд влучив прямісінько у будинок, зруйнувавши частину стіни.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони та фасад будинку. Також відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено гаражі, щонайменше в 10 із них – спалахнула пожежа.

Харків. Ворог воює з цивільними, хоче вигнати українців з міст. Але Росія ніколи не зрозуміє, що для українця – дім,

– написав Єрмак.

За попередніми даними, окупанти вдарили по багатоповерхівці авіабомбами УМПБ Д30-СН. Усього зафіксовано три влучання по території району. Один з боєприпасів влучив у житловий будинок, два інших — у двір житлової цивільної забудови.

Внаслідок ворожого удару, як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пошкоджено близько 20 багатоповерхових житлових будинків, заклад освіти. Також зруйновано 15 гаражів, знищено 4 цивільних автівки, ще 13 автомобілів пошкоджено.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі зареєстрували кримінальне провадження. Наразі всі профільні служби працюють на місці та збирають докази чергового воєнного злочину Росії.

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