Згодом вибухи у місті підтвердили у мерії та ОВА. Жителів регіону закликали бути обережними.

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Ворог атакував Харків

Після обіду 14 травня у Харкові вдруге за день було гучно. Ворог вкотре завдав ударів по регіону. Про перші вибухи повідомили о 16:07, однак згодом вони повторилися.

Знову удар по району житлової забудови – навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється,

– написав мер міста.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдали удару саме по місту.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Щодо руйнувань дані встановлюються,

– сказав він.

Тоді ж глава ОВА попередив, що можливі повторні удари. І приблизно у ту ж хвилину мер міста повідомив про те, що знову лунають вибухи.

Росія обстріляла житлову забудову в центрі міста

О 16:23 Олег Синєгубов написав, що окупанти завдали кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова.

Важливо! В ОВА наголосили, що загроза повторних пусків все ще залишається.

Згодом Ігор Терехов розповів, що стало відомо про удар по житловій багатоповерхівці у центрі міста.

За даними військової адміністрації, інформації про постраждалих наразі немає. Триває огляд місць влучань.