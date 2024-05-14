Відомо про двох постраждалих внаслідок російського обстрілу. Окупанти вдарили по густонаселеному району.

Дивіться також На околицях Вовчанська надзвичайно складна ситуація: що відбувається на Харківському напрямку

Окупанти завдали удару по Київському району Харкова

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали удару місту. Внаслідок російської атаки є руйнування та постраждалі.

Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років – гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці,

– повідомив Синєгубов.

Також він розповів про руйнування внаслідок удару по Харкову. За словами оільника ОВА у місті зруйновано три гаражі і ще три пошкоджено. Інше влучання було зафіксоване на відкритій території. Наразі уточнюється інформація щодо ушкоджень.

Згодом цю інформацію підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов. Він заявив, що по місту вдарили двома КАБами, зокрема, перший удар зруйнував три гаражі, та ще декілька пошкодив.

Другий удар уже прийшовся по відкритій місцевості. Терехов зазначає, що обидва удари було завдано по густонаселеному районі.

Росія випускала по Україні "Шахеди": що відомо