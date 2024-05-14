Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" орієнтовно о 19:11 13 травня. Наша ППО збивала дрони у різних куточках країни.

Дивіться також Після російських атак найскладніша ситуація з енергетикою у 2 регіонах: про які області йдеться

Що відомо про атаку дронами-камікадзе по Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 14 травня 2024 року Росія атакувала Україну:

  • 18 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда,
  • однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей,
– заявили військові.

Вони уточнили, що удар відбивали:

  • винищувальна авіація,
  • зенітні ракетні війська Повітряних Сил,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України,
  • підрозділи радіоелектронної боротьби.

Втрати ворога
Повітряні сили ЗСУ розповіли про збиття ворожих цілей

Росія атакувала Україну "Шахедами": коротко

  • Орієнтовно об 19:11 13 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників з південного сходу. Дрон рухався у напрямку Павлограду, згодом – Кременчука, Черкаської області.
  • Вже о 20:55 група "Шахедів" прямувала з Херсонщини курсом на Кривий Ріг та Миколаїв. Майже о 22:00 дрони вже летіли на Чернігів, Кропивницький, Вінниччину, Запоріжжя, о 23:00 – на Білу Церкву, Вінниччину, Кропивницький, Миколаївщину, о 23:36 – на Хмельниччину, Дніпро, Кіровоградщину.
  • Орієнтовно о 1:03 14 травня безпілотник летів на Черкащину. Відбій загрози пролунав о 1:50 14 травня.