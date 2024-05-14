Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" орієнтовно о 19:11 13 травня. Наша ППО збивала дрони у різних куточках країни.

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Що відомо про атаку дронами-камікадзе по Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 14 травня 2024 року Росія атакувала Україну:

18 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда,

однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей,

– заявили військові.

Вони уточнили, що удар відбивали:

винищувальна авіація,

зенітні ракетні війська Повітряних Сил,

мобільні вогневі групи Сил оборони України,

підрозділи радіоелектронної боротьби.



Повітряні сили ЗСУ розповіли про збиття ворожих цілей

Росія атакувала Україну "Шахедами": коротко