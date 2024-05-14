Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа “Шахед” ориентировочно в 19:11 13 мая. Наша ПВО сбивала дроны в разных уголках страны.

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Что известно об атаке дронами-камикадзе по Украине

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 мая 2024 года Россия атаковала Украину:

18 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда,

одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей,

– заявили военные.

Они уточнили, что удар отражали:

истребительная авиация,

зенитные ракетные войска Воздушных Сил,

мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

подразделения радиоэлектронной борьбы.



Воздушные силы ВСУ рассказали о сбивании вражеских целей

Россия атаковала Украину "Шахедами": кратко