Сейчас в Киевской области объявлена воздушная тревога. В то же время стоит отметить, что в самой столице тревогу не объявляли.

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Воздушная тревога в Киевской области

Жители Киевской области! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– написали в Киевской областной военной администрации.

В Киевской ОВА также призвали жителей области оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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