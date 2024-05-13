Наразі в Київській області оголошено повітряна тривога. Водночас варто зазначити, що в самій столиці тривогу не оголошували.

Читайте також Росія вдарила по фермі у передмісті Харкова: загинув робітник

Повітряна тривога на Київщині

Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– написали в Київській обласній військовій адміністрації.

В Київській ОВА також закликали жителів області залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Росія вдарила по передмістю Харкова