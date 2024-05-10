Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире Радио Свобода.
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Вследствие вражеских атак сложная ситуация с энергетикой в 2 регионах
У нас есть два региона, которые страдают больше всего. Первое – это Харьков. Мы имеем там сетевые ограничения. Это означает, что нельзя подать электроэнергию, которая есть там на другие части Украины, если так можно сказать, в сам город из-за сетевых ограничений. И там на каждый час где-то 200 – 250 тысяч человек находятся без света,
– сказал Сергей Коваленко.
Согласно его словам, локальный оператор сетей пытается сделать это достаточно сбалансировано, но на 100% на каждый час невозможно запитать каждого из потребителей.
Коваленко отметил, что в Днепропетровской области после массированных обстрелов энергообъектов с марта действуют ограничения для промышленных потребителей.
Вторая история у нас складывается на Днепропетровщине. В одном из промышленных регионов также действуют промышленные ограничения еще с мартовских обстрелов. И там есть ограничения. Они касаются прежде всего промышленности. Это сетевые ограничения,
– отметил Коваленко.
Он констатирует, что несмотря на то, что апрель и май являются месяцами, когда энергопотребление одно из самых низких уже наблюдается дефицит в пиковые утренние и вечерние часы потребления.
"Конечно, несколько часов в день, когда есть солнце, работают солнечные станции на полную мощность, этого дефицита может не быть, но в утренние и вечерние пиковые часы у нас уже дефицит", – сообщил он.
Коваленко отметил, что стоит понимать еще 2 момента.
Во-первых, это апрель и май. Такие два месяца за весь год, в котором потребление максимально низкое. То есть у нас тепло, у нас длинный световой день и у нас еще не наступила жара, когда включаются все кондиционеры. То есть мы должны понимать, что даже на низком потреблении у нас уже есть дефицит,
– резюмировал он.
Россия 8 мая атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру: что известно
- В Минэнерго отмечали, что 8 мая россияне атаковали объекты связанные с производством и передачей электроэнергии, в нескольких регионах Украины. В частности, речь идет о Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- Кроме этого, в ДТЭК сообщили, что в результате массированного обстрела оккупантов повреждены 3 теплоэлектростанции. В компании отметили, что серьезно повреждено оборудование.
- Там добавили, что это уже пятый массированный обстрел ее энергетических объектов за последние полтора месяца. Последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.