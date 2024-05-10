Сейчас в энергосистеме Украины есть ощутимый дефицит в вечерние часы, когда нет возможности балансировать сеть возобновляемой энергетикой. Об этом рассказала Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. Поэтому желательно переносить использование энергоемких приборов на дневные и ночные часы, что упростит балансировку сети энергетиками.
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Повлияет ли похолодание на отключение
Заместитель министра энергетики отметила, что энергокомпании пытаются покрывать дефицит быстрыми ремонтами, где это возможно, и аварийным импортом от стран-соседей. Похолодание же ожидается не критическое, поэтому энергетики не прогнозируют сильного роста потребления.
Пока нет сильного повышения температуры, мы не прогнозируем значительный рост потребления. Пытаемся использовать этот период для подготовки к росту потребления в пиковые часы,
– говорит Светлана Гринчук.
Как российские обстрелы повлияли на состояние энергетики Украины
- Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что сейчас более 70% украинской энергетической генерации разрушены, повреждены или находятся под оккупацией. Убытки для энергетической инфраструктуры оцениваются в миллиарды долларов. Особенно критическими являются повреждения ДнепроГЭС, что является большой потерей для Украины.
- Россия не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Полного обесточивания страны не будет, однако возникает другая угроза для украинской энергетики. Украинцы могут остаться без электричества как раз в пиковые часы его использования.
- В Укрэнерго уже сообщают об ограничении использования электроэнергии для промышленности вечером. В случае превышения потребления возможны аварийные отключения света и для населения.
- Технический директор ПАО "Центрэнерго" Евгений Гарькавый объяснил, что россияне пользуются тем, что американская помощь нашему ПВО еще не приехала и бьют по энергетике. На сегодня состояние энергосистемы контролируемое, но дальнейшие атаки могут привести к критической ситуации.
- По мнению специалистов Укрэнерго, в условиях войны эффективность российских ударов по украинской энергетике можно существенно снизить благодаря децентрализации генерации.