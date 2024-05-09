В условиях войны эффективность российских ударов по украинской энергетике можно существенно снизить благодаря децентрализации генерации. Представительница Укрэнерго Мария Цатурян считает, что распределенная генерация уменьшит риски и убытки от возможных повреждений.

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В чем нуждается украинская энергосистема

По словам директора по коммуникациям энергокомпании, среди ключевых инициатив есть и привлечение инвестиций для развития децентрализованной генерации. Это позволит Украине быстрее восстанавливаться после атак и обеспечить стабильность энергосистемы.

Это приоритетная задача, которую можно решить в течение нескольких лет. По подсчетам, за год, два или три уже можно увеличить количество этой распределенной генерации и построить эти объекты,

– сказала Цатурян.

В то же время представитель Укрэнерго отметила, что реализация плана возможна уже в течение ближайших лет. Инвесторы, которые вложат средства в распределенную генерацию, смогут выступать как участники оптового рынка электроэнергии, продавать балансирующую энергию и получать доходы за предоставление резервов.

Обратите внимание! В целом проект Укрэнерго предусматривает не только техническое переоснащение, но и изменения в регулировании рынка, что откроет новые возможности для частных инвесторов. Это станет важным шагом на пути к энергетической независимости и устойчивости Украины на фоне постоянных атак.

Как констатировала Цатурян, именно создание децентрализованной системы обеспечит украинской энергосистеме большую устойчивость. Ведь, скажем, если один из объектов поврежден, другие могли бы работать и обеспечивать энергопитание для населения, критической инфраструктуры и промышленности.

Надо переформатировать работу архитектуры энергосистемы так, чтобы вместо, например, 20 крупных мощных объектов, которые являются лакомым призом для нашего врага... Было от 100 до 200 маленьких, которые будут рассредоточены по всей территории Украины.

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