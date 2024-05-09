В условиях войны эффективность российских ударов по украинской энергетике можно существенно снизить благодаря децентрализации генерации. Представительница Укрэнерго Мария Цатурян считает, что распределенная генерация уменьшит риски и убытки от возможных повреждений.
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В чем нуждается украинская энергосистема
По словам директора по коммуникациям энергокомпании, среди ключевых инициатив есть и привлечение инвестиций для развития децентрализованной генерации. Это позволит Украине быстрее восстанавливаться после атак и обеспечить стабильность энергосистемы.
Это приоритетная задача, которую можно решить в течение нескольких лет. По подсчетам, за год, два или три уже можно увеличить количество этой распределенной генерации и построить эти объекты,
– сказала Цатурян.
В то же время представитель Укрэнерго отметила, что реализация плана возможна уже в течение ближайших лет. Инвесторы, которые вложат средства в распределенную генерацию, смогут выступать как участники оптового рынка электроэнергии, продавать балансирующую энергию и получать доходы за предоставление резервов.
Как констатировала Цатурян, именно создание децентрализованной системы обеспечит украинской энергосистеме большую устойчивость. Ведь, скажем, если один из объектов поврежден, другие могли бы работать и обеспечивать энергопитание для населения, критической инфраструктуры и промышленности.
Надо переформатировать работу архитектуры энергосистемы так, чтобы вместо, например, 20 крупных мощных объектов, которые являются лакомым призом для нашего врага... Было от 100 до 200 маленьких, которые будут рассредоточены по всей территории Украины.
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Подробно о ситуации
- Из-за массированных ракетно-дронных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, Укрэнерго 8 мая ввело ограничения на энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00. Мария Цатурян, пресс-секретарь компании, обосновывала необходимость таких мер.
- Приоритетными целями вражеских ударов – электростанции и подстанции, которые являются ключевыми элементами энергетической сети. Ограничения электроснабжения будут распределены равномерно между регионами, а в случае дальнейшего роста потребления возможны аварийные отключения.
- Несмотря на атаки, все украинские электростанции, которые не получили повреждений, продолжают работать. Производство электроэнергии на солнечных электростанциях сезонно растет, но вечернее увеличение потребления требует использования всех доступных ресурсов, включая импорт электроэнергии из Европы.