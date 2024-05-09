В умовах війни ефективність російських ударів по українській енергетиці можна суттєво знизити завдяки децентралізації генерації. Представниця Укренерго Марія Цатурян вважає, що розподілена генерація зменшить ризики та збитки від можливих пошкоджень.
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Чого потребує українська енергосистема
За словами директорка з комунікацій енергокомпанії, серед ключових ініціатив є і залучення інвестицій для розвитку децентралізованої генерації. Це дозволить Україні швидше відновлюватися після атак та забезпечити стабільність енергосистеми.
Це пріоритетне завдання, яке можна вирішити протягом кількох років. За підрахунками, за рік, два чи три вже можна збільшити кількість цієї розподіленої генерації та побудувати ці об'єкти,
– сказала Цатурян.
Водночас представниця Укренерго зазначила, що реалізація плану можлива вже протягом найближчих років. Інвестори, які вкладуть кошти в розподілену генерацію, зможуть виступати як учасники оптового ринку електроенергії, продавати балансуючу енергію та отримувати доходи за надання резервів.
Як констатувала Цатурян, саме створення децентралізованої системи забезпечить українській енергосистемі більшу стійкість. Адже, скажімо, якщо один з об'єктів пошкоджений, інші могли б працювати та забезпечувати енергоживлення для населення, критичної інфраструктури та промисловості.
Треба переформатувати роботу архітектури енергосистеми так, щоб замість, наприклад, 20 великих потужних об'єктів, які є ласим призом для нашого ворога... Було від 100 до 200 маленьких, які будуть розосереджені по всій території України.
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Докладно про ситуацію
- Через з масовані ракетно-дронові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, Укренерго 8 травня ввело обмеження на енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Марія Цатурян, речниця компанії, обґрунтовувала необхідність таких заходів.
- Пріоритетними цілями ворожих ударів – електростанції та підстанції, що є ключовими елементами енергетичної мережі. Обмеження електропостачання будуть розподілені рівномірно між регіонами, а в разі подальшого зростання споживання можливі аварійні відключення.
- Попри атаки, всі українські електростанції, які не зазнали ушкоджень, продовжують працювати. Виробництво електроенергії на сонячних електростанціях сезонно зростає, але вечірнє збільшення споживання вимагає використання всіх доступних ресурсів, включаючи імпорт електроенергії з Європи.