В енергопостачальному товаристві "Харківобленерго" зазначили, що з 9 травня світло за графіками відключатимуть на одну годину довше. Тобто час відключень збільшили від 3 до 4 годин.
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Збільшення тривалості відключень світла на Харківщині
Відповідне рішення пов'язують з похолоданням та збільшенням навантаження на енергетичну систему. Власне, російські окупанти продовжують обстрілювати об'єкти енергетики, через це потерпають люди.
У зв'язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину – до 4 годин,
– йдеться у повідомленні.
Товариство "Харківобленерго" також звертається до жителів Харкова та регіону з наполегливим проханням за можливості економно споживати електроенергію. З-поміж іншого, не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів.
Як розумно користуватися електричними приладами / Інфографіка 24 Каналу
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Українська енергетика: більше про ситуацію
- Міненерго інформувало 8 травня, що після чергової масованої атаки на об'єкти генерації загалом по Україні можливе застосування обмежень для промислових споживачів у період з 18:00 по 23:00.
- Застосування обмежень для побутових споживачів у відомстві не передбачали, за винятком Харківської області, де енергетична інфраструктура в критичному стані.
- Міністерство енергетики також зверталося з проханням ощадливо використовувати електроенергію в години пік – тобто від 7:00 до 10:00 та від 17:00 до 22:00
- Як зазначали у відомстві, це необхідно для стабільної роботи енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів. Економія дасть можливість не обмежувати споживання побутовим користувачам.
- Відомо, що 8 травня російські окупанти запустили 45 ракет Х-101/Х-555. Сили ППО ліквідували 33 цілі загарбників, що летіли здебільшого на енергетичну інфраструктуру. Не обійшлось, на жаль, без влучань.
- Президент Зеленський коментував ворожу атаку, акцентуючи на посиленні протиповітряної оборони. Глава держави також зазначав, що Україна відбила повітряний удар системами ППО від Заходу.