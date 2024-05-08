Кілька важливих речей за цей день.
Перше – вдячний усім, хто сьогодні протягом дня в різних наших регіонах ліквідовує наслідки удару російських нацистів: Вінницька область, Франківщина, Львівщина, Запоріжжя, Полтавщина, Кіровоградська область. Так Кремль відзначає день завершення Другої світової війни у Європі – масованим ударом, своїми намаганнями зламати життя нашого народу, своїм нацизмом. За одну цю добу – майже 60 російських ракет і понад 20 «шахедів». Це був прорахований комбінований удар проти нашої енергосистеми – проти електрогенерації, дамби ГЕС, газової інфраструктури. Частину ракет і більшість «шахедів» вдалося збити. Я дякую кожному нашому партнеру, чиї системи ППО сьогодні спрацювали. Але не всі російські ракети були збиті. На жаль. Були влучання. І багато завдань у ДСНС України, в енергетиків, у залучених служб і підприємств. Вдячний усім, хто працює на сто відсотків, аби збільшити відсоток генерації енергії. Я хочу також зараз персонально подякувати рятувальникам, які сьогодні й загалом у цей час проявили себе ефективно й віддано у ліквідації наслідків російських ударів. Запорізька область – Олександр Антіпов, Сергій Сидоренко, Микола Середа, працівники державних пожежно-рятувальних частин. Дякую! Львівщина – Ігор Веретельник, Олександр Войтович, Віктор Капустяк. Дякую вам! Полтавщина – Олександр Кіт, Олександр Байва, Євгеній Кібальник. Дякую! Вінницька область – Олег Костюк, Дмитро Паламарчук та Володимир Худченко. Франківщина – Артур Васютяк, Олег Шастків та Руслан Крикливий. Я дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам – усьому колективу ДСНС України, усім людям, чия робота – завжди давати надію життю, завжди допомагати, за будь-яких обставин.
Продовжив сьогодні перемовини з лідерами, які можуть допомогти нам – Україні – всій нашій Європі наблизити справедливий мир і реальну, довготривалу безпеку. Продовжуємо готувати перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії та повинен стати справді ефективним мироустановчим майданчиком. Сьогодні я особисто запросив на Саміт лідерів Данії, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Спадкоємного принца Саудівської Аравії та Генерального секретаря Ради Європи. Дуже важливо, що ми в діалозі з усіма лідерами й фактично з усіма маємо спільну мету – повернути справжній спокій міжнародним відносинам і гарантувати справедливість кожному народу – кожному, що його не знищать. Світ лише у взаємодії здатен це забезпечити. І я дякую кожному лідеру, кожній державі, які вже підтвердили свою участь у Саміті миру. Ми працюємо над тим, щоб зрозуміли нас та приєдналися й усі інші. Кожен, хто допомагає, відчує вдячність історії. Звичайно, обговорили й нашу двосторонню співпрацю сьогодні. Данія – ми обговорили посилення нашої ППО, виконання оборонних домовленостей. Нідерланди – обговорили з Марком, паном Прем’єр-міністром, пошук додаткових систем «Петріот». Угорщина – хороша розмова, тривала, дуже багато деталей… Двостороння співпраця, ситуація в регіоні. Ми домовилися працювати разом далі, на основі роботи наших команд. Німеччина – обговорили відновлення й захист нашої енергетики, підготовку конференції в Берліні щодо реконструкції. Саудівська Аравія – обговорили зі Спадкоємним принцом і нашу двосторонню співпрацю, і глобальні справи – як реально наблизити мир.
І ще одне.
Сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт Головкома. Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети. Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість усе це реалізовує. Усім у Силах оборони України – у наших бойових бригадах, у всіх залучених підрозділах, у силах ППО, у Повітряних силах, у силах безпеки. Кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та в морі – усі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу!
Сьогодні була доповідь Умєрова та звіт Сирського, – Зеленський звернувся до українців
Президент Зеленський розповів про головні події дня.
Кілька важливих речей за цей день.