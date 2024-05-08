Про це в середу, 8 травня, повідомили в мережі кондитерських Honey, де захисник працював менеджером до мобілізації. Денис є автором фото Серебрянського лісу, розташованого біля міста Кремінна в Луганській області, знятого на заході сонця.

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"Навіки в строю"

Так, про смерть українського захисника сповістили колеги Дениса, оприлюднивши відповідний допис у соцмережі.

Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів, щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки в строю,

– йдеться у повідомленні.

Військового пам'ятають ще з часів жартівливого відео, на якому він стояв із намальованим на картоні написом: "Ду ю спік паски?", яке активно поширювали у мережі ще то початку повномасштабної війни.

Денис із написом "Ду ю спік паски?": дивіться відео

Є автором найбільш відомого фото Серебрянського лісу

Раніше мережу облетіли знімки сходу сонця у Серебрянському лісі. На кадрах можна побачити, що окупанти абсолютно випалили дерева у лісі, не залишивши там нічого живого.

Випалений Серебрянський ліс / Фото Сергія Лещенко

Їх зафіксував боєць бригади "Буревій" Національної гвардії України Денис Зелений. На кадрах також можна побачити, що все забарвилося у помаранчевий, жовтий та рожеві кольори.