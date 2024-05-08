Сегодня был отдельный доклад министра обороны Украины и отчет Главкома. Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и общин, срыв любых попыток российских наступательных действий – это неотложные приоритеты.

Я благодарю каждого нашего воина, чья смелость и стойкость все это реализует. Всем в силах обороны Украины: в наших боевых бригадах, во всех задействованных подразделениях, в силах ПВО, в Воздушных силах, в силах безопасности.

Каждый и каждый, кто сейчас на передовой, кто защищает Украину на земле, в небе и море – все дают нашему государству возможность выбить для украинцев перспективу – для нашей независимости, для нашей дипломатии, для нашей жизни. Слава всем нашим воинам! Слава нашему народу!