В энергоснабжающем обществе "Харьковоблэнерго" отметили, что с 9 мая свет по графикам будут отключать на один час дольше. То есть время отключений увеличили от 3 до 4 часов.
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Увеличение продолжительности отключений света на Харьковщине
Соответствующее решение связывают с похолоданием и увеличением нагрузки на энергетическую систему. Собственно, российские оккупанты продолжают обстреливать объекты энергетики, из-за этого страдают люди.
В связи с похолоданием и соответственно увеличением нагрузки графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час – до 4 часов,
– говорится в сообщении.
Общество "Харьковоблэнерго" также обращается к жителям Харькова и региона с настоятельной просьбой по возможности экономно потреблять электроэнергию. Среди прочего, не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Как разумно пользоваться электрическими приборами / Инфографика 24 Канала
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Украинская энергетика: больше о ситуации
- Минэнерго информировало 8 мая, что после очередной массированной атаки на объекты генерации в целом по Украине возможно применение ограничений для промышленных потребителей в период с 18:00 по 23:00.
- Применение ограничений для бытовых потребителей в ведомстве не предусматривали, за исключением Харьковской области, где энергетическая инфраструктура в критическом состоянии.
- Министерство энергетики также обращалось с просьбой экономно использовать электроэнергию в часы пик – то есть от 7:00 до 10:00 и от 17:00 до 22:00
- Как отмечали в ведомстве, это необходимо для стабильной работы энергосистемы, которая существенно пострадала во время последних обстрелов. Экономия даст возможность не ограничивать потребление бытовым пользователям.
- Известно, что 8 мая российские оккупанты запустили 45 ракет Х-101/Х-555. Силы ПВО ликвидировали 33 цели захватчиков, что летели в основном на энергетическую инфраструктуру. Не обошлось, к сожалению, без попаданий.
- Президент Зеленский комментировал вражескую атаку, акцентируя на усилении противовоздушной обороны. Глава государства также отмечал, что Украина отразила воздушный удар системами ПВО от Запада.