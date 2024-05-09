В энергоснабжающем обществе "Харьковоблэнерго" отметили, что с 9 мая свет по графикам будут отключать на один час дольше. То есть время отключений увеличили от 3 до 4 часов.

Смотрите также Председатель Черниговской МВА предупредил о планах врага ударить по критической инфраструктуре города

Увеличение продолжительности отключений света на Харьковщине

Соответствующее решение связывают с похолоданием и увеличением нагрузки на энергетическую систему. Собственно, российские оккупанты продолжают обстреливать объекты энергетики, из-за этого страдают люди.

В связи с похолоданием и соответственно увеличением нагрузки графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час – до 4 часов,

– говорится в сообщении.

Общество "Харьковоблэнерго" также обращается к жителям Харькова и региона с настоятельной просьбой по возможности экономно потреблять электроэнергию. Среди прочего, не включать одновременно несколько мощных электроприборов.



Как разумно пользоваться электрическими приборами / Инфографика 24 Канала

Смотрите также В ДТЭК намекнули, что происходит с энергосистемой Украины после атак России

Украинская энергетика: больше о ситуации