Кроме того, Брижинский в очередной раз призвал граждан в случае воздушной тревоги не игнорировать ее и проходить в укрытие гражданской защиты.

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Враг планирует ударить по критической инфраструктуре Чернигова

Начальник Черниговской МВА отметил, что российская армия хочет нанести удары по ряду объектов критической инфраструктуры Чернигова.

К объектам критической инфраструктуры относятся:

телерадиовышки;

теплоэлектростанции;

газораспределительные станции;

административные здания органов власти и тому подобное.

Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры,

– подчеркнул Брижинский.

Обратите внимание! С начала войны враг постоянно наносит удары по критической инфраструктуре нашего государства, делая акцент, в частности, на энергетические объекты. Так, во время массированной атаки 8 мая враг нанес удары по энергообъектам в 6 областях нашего государства.

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