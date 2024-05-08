Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук рассказала, что враг попал по объекту энергетики в регионе. На месте попадания возник пожар.
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На Прикарпатье тушат пожар на объекте энергетики
Онищук рассказала, что по состоянию на 8 утра пожар на энергетическом объекте все еще продолжается. Чрезвычайники уже локализовали возгорание и продолжают ликвидацию последствий.
Неспокойным оказалось утро для всей Украины. Враг нанес ракетные удары и по Прикарпатью. Целью был объект энергетической инфраструктуры. В результате этого возник пожар. На месте происшествия работали соответствующие службы, огонь удалось оперативно локализовать,
– написала Светлана Онищук.
Она отметила, что обошлось без пострадавших. Зато состояние повреждений объекта еще уточняется.
Слова благодарности каждому, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак: нашим пожарным, энергетикам, а также защитникам, которые защищают нашу землю и небо,
– добавила глава Ивано-Франковской ОГА.
Главное об обстреле 8 мая
- Ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В общем оккупанты использовали 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник.
- Силам ПВО удалось сбить 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 беспилотников.
- Главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго сообщили о попадании в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии.