Крім того, Брижинський вкотре закликав громадян у разі повітряної тривоги не ігнорувати її та проходити в укриття цивільного захисту.

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Ворог планує вдарити по критичній інфраструктурі Чернігова

Начальник Чернігівської МВА наголосив, що російська армія хоче завдати ударів по низці об'єктів критичної інфраструктури Чернігова.

До об'єктів критичної інфраструктури відносяться:

телерадіовежі;

теплоелектростанції;

газорозподільчі станції;

адміністративні будівлі органів влади тощо.

Уникайте місць скупчення людей та не перебувайте поруч з об'єктами критичної інфраструктури,

– наголосив Брижинський.

Зверніть увагу! З початку війни ворог постійно завдає ударів по критичній інфраструктурі нашої держави, роблячи акцент, зокрема, на енергетичні об'єкти. Так, під час масованої атаки 8 травня ворог завдав ударів по енергооб'єктах у 6 областях нашої держави.

Що уразив ворог під час останньої масованої атаки по Україні