Відключення електроенергії знову можливі

Як повідомляють пресслужбі Міністерства енергетики України, сьогодні, 8 травня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у 6 областях.

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Йдеться про об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Крім того, пошкоджені об'єкти газової інфраструктури.

Зверніть увагу! Внаслідок значних пошкоджень у відомстві попросили зменшити використання енергомістких приладів у пікові періоди – з 19 до 22 години.

Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми,

– наголошують у Міненерго.

Крім того, сьогодні, у години ранкового піка, відповідно до запиту України було здійснене аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.

Де ситуація зі світлом найгірша

Як розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал, з кінця березня росіяни масовано атакують зі стабільною періодичністю об'єкти енергетичної інфраструктури. З урахуванням сьогоднішньої атаки, українська енергосистема вже втратила понад 8 гігаватів потужностей.

Світлана Гринчук Заступниця міністра енергетики України На сьогодні ситуація складна, адже ворог зосередився на генеруючих потужностях, зокрема, маневрова генерація, також об'єкти системи передачі. З кінця березня діють відключення в Харкові та області, там ситуація залишається найскладнішою. Також діють обмеження в промисловому вузлі Кривого Рогу.

Що стосується ситуації загалом по Україні, то Гринчук зауважила, що зараз Україна намагається обійтися без відключень та обмежень світла, але аварійна допомога вже залучена.

Зауважте! Ще раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що у Харківській області без світла залишаються понад 100 тисяч абонентів.