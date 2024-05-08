Відключення електроенергії знову можливі
Як повідомляють пресслужбі Міністерства енергетики України, сьогодні, 8 травня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у 6 областях.
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Йдеться про об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Крім того, пошкоджені об'єкти газової інфраструктури.
Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми,
– наголошують у Міненерго.
Крім того, сьогодні, у години ранкового піка, відповідно до запиту України було здійснене аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.
Де ситуація зі світлом найгірша
Як розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал, з кінця березня росіяни масовано атакують зі стабільною періодичністю об'єкти енергетичної інфраструктури. З урахуванням сьогоднішньої атаки, українська енергосистема вже втратила понад 8 гігаватів потужностей.
На сьогодні ситуація складна, адже ворог зосередився на генеруючих потужностях, зокрема, маневрова генерація, також об'єкти системи передачі. З кінця березня діють відключення в Харкові та області, там ситуація залишається найскладнішою. Також діють обмеження в промисловому вузлі Кривого Рогу.
Що стосується ситуації загалом по Україні, то Гринчук зауважила, що зараз Україна намагається обійтися без відключень та обмежень світла, але аварійна допомога вже залучена.